Met de rode mijnwerkersdoek van haar vader rond de pols legde Zuhal Demir gisteren de eed af als staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. "Mijn vader heeft me ingepeperd dat ik nooit mag vergeten van waar ik kom. Ik zal altijd een mijnwerkersdochter blijven."

De kleine Zuhal Demir had haar ogen uitgekeken. De eed afleggen als staatssecretaris? "Ik was wel een ambitieus kind, maar dit had ik nóóit gedacht", vertelt ze. Gisterochtend stond ze bij de koning - mét het mijnwerkerssjaaltje van haar vader Kemal Demir aan de pols. Een statement, jawel. Maar ook een evidentie. "Want zonder mijn ouders was ik nooit zo ver geraakt." Moeder en vader Demir waren dan ook bijzonder emotioneel. "Vooral mijn papa had het lastig. Hoe hard hij ons ook heeft gepusht, dit had hij in zijn stoutste dromen nooit durven te denken. Hij was zó trots dat hij graag mee wilde naar de koning. Dat was niet meteen mogelijk, maar de koning deed hem wel de groeten."



