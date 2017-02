Ziekenfondsen willen besparen op jeugdkampen

Door: redactie

25/02/17 - 05u30 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

Op het 'besparingslijstje' dat de mutualiteiten opstellen, duiken ook de voordelige jeugdvakanties op.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil dat de ziekenfondsen enkel nog zaken terugbetalen waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze de gezondheid bevorderen. "Daar wordt intern onder de ziekenfondsen over gediscussieerd", bevestigt Anneleen Vermeire van de CM. Tegen het einde van de maand willen ze het eens zijn over een lijst. "Zo worden ledenbijdragen optimaal ingezet voor volksgezondheid", zegt het kabinet-De Block.



U leest meer in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.