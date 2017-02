Zuhal Demir: "Werken aan mijn temperament"

Door: redactie

"Elke had haar eigen stijl, ik heb mijn stijl", zegt Zuhal Demir, de nieuwe staatssecretaris van onder meer Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. "Ik moet van mijn voorzitter zelfs wat werken aan mijn temperament. Ik wil vooruit in mijn dossiers, ik ben de madame van de aanpak. Daar hoort natuurlijk een bepaalde stijl bij."



"Ik zal wel op tafel blijven kloppen als dat nodig is. Maar als volksvertegenwoordiger had ik de rol om de minister te interpelleren en te controleren. Nu ben ik regeringslid en staatssecretaris en dat is natuurlijk een andere rol die op een andere manier moet worden ingevuld."