Brand legt cannabisplantage met duizend plantjes bloot

Tim Van der Zeypen

24/02/17 - 19u28 Bron: eigen berichtgeving

LIER In het centrum van Lier is na een woningbrand vanmiddag een cannabisplantage aan het licht gekomen. Volgens het parket gaat het om een omvangrijke plantage met een duizendtal planten.

De brand brak uit omstreeks 13.30 uur. Opmerkelijk is dat de politie zelf de brand ontdekte. Agenten patrouilleerde in de buurt en merkten rookontwikkeling op.



"De agenten drongen het pand binnen om te kijken of er slachtoffers waren. Op de bovenverdieping werd een plantage aangetroffen", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het parket.



De brandweerzone Rivierenland werd erbij gehaald. Volgens hen situeerde de brandhaard zich op de zolderverdieping. "De brand woedde kort maar hevig", aldus brandweerkapitein Danny Theunen van Hulpverleningszone Rivierenland. "De zolderverdieping brandde uit. Op de eerste verdieping en het gelijkvloers was aanzienlijke rook- en waterschade."