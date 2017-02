Politie-inspecteur verhoord na opduiken racistische foto van Mechelse commissaris

Door: redactie

25/02/17 - 04u30 Bron: deredactie.be/Belga

Er is een racistische foto opgedoken waarop commissaris Jinnih Beels (39) van de Mechelse politie is afgebeeld. Dat meldt VRT Nieuws. De schuldige zou een inspecteur van hetzelfde korps zijn, meldt de VRT-nieuwsredactie. De man werd geschorst.

Beels, van Indische afkomst, werkte vroeger bij de Antwerpse politie waar ze had geprobeerd om de cel Diversiteit uit te bouwen. Nadat ze botste met korpschef Serge Muyters werd ze weggepromoveerd en belandde ze uiteindelijk in Mechelen.



De persoon die vrijdag voor verhoor werd opgepakt als verdachte in de zaak rond het verspreiden van een foto met racistische opschriften in het lokale politiekorps van Mechelen-Willebroek, is een inspecteur van het korps. Het parket benadrukt wel dat het onderzoek nog volop loopt en het dus nog moet blijken of de verdachte inderdaad verantwoordelijk is voor de feiten.



De korpsleiding was vrijdagochtend door enkele politiemedewerkers op de hoogte gebracht van een foto die verspreid werd via een private WhatsApp-groep van verschillende leden van het korps. Het ging om een foto van een commissaris van het korps, met racistische opschriften erbij. De korpsleiding verwittigde daarop meteen het parket, dat de zaak ernstig neemt en stelt dat het gaat om strafrechtelijke feiten.