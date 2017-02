Racistische foto tegen Mechelse commissaris: verdachte in beeld

Door: redactie

video Er is een racistische foto opgedoken waarop commissaris Jinnih Beels (39) van de Mechelse politie is afgebeeld. Dat meldt VRT Nieuws. Het parket heeft een onderzoek opgestart naar de foto. Er is inmiddels ook een verdachte in beeld.