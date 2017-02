Slachtoffer clusterhoofdpijn kampt ook met zenuwpijnen: "Alsof ze messen en naalden overal in mijn lichaam steken"

Door: redactie

24/02/17 - 17u45 Bron: Het Nieuwsblad - Facebook

Peter Ketelslegers, de dertiger uit Diepenbeek die al jaren met aanhoudende clusterhoofdpijn kampt, is gisteren overgebracht naar het ziekenhuis. In de afgelopen 24 uur kreeg de Limburger af te rekenen met liefst vijf zenuwcrisissen. Hij beschrijft de pijn op Facebook "alsof ze messen en naalden overal in mijn lichaam steken".