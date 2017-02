Celstraf met uitstel voor zaalvoetballer die inmiddels voor nationale ploeg speelt

Door: redactie

24/02/17 - 18u00 Bron: Belga

Zaalvoetballer Yassine A. (28) is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor bendevorming. Hij werd drie jaar geleden samen met twee Nederlanders betrapt in de Antwerpse haven. De rechtbank vond het bewezen dat ze op zoek waren naar een partij cocaïne. De Nederlanders, die verstek liet gaan, kregen drie jaar effectief.

De politie werd op 15 oktober 2013 rond 2.30 uur 's nachts naar kaai 869 gestuurd. Drie personen waren er door een gat in de omheining gekropen en hielden zich op in de buurt van de koelcontainers. De politie trof er de drie beklaagden aan. De verzegeling van één van de containers was verbroken, maar er werden geen verdovende middelen in aangetroffen.



A. vertelde de politie dat hij met een taxi naar de haven was gereden. Hij kampte met geldproblemen en wilde iets stelen. De getalenteerde zaalvoetballer was een achttal maanden voordien geschorst, omdat hij positief had getest op cannabis. Hij wist van geen hout pijlen meer maken en was zonder nadenken naar de haven vertrokken. Hij ontkende dat hij op zoek was naar drugs en verklaarde de Nederlanders Jordan P. en Etienne E. niet te kennen. Ook zij vertelden de politie dat ze zaken wilden stelen om een centje bij te verdienen.



De rechtbank geloofde hen niet: ze hadden geen tassen of materiaal bij en beschikten ook niet over eigen vervoer. Wellicht werden ze daar door iemand afgezet. Uit een ander strafdossier bleek bovendien dat Jordan P. wel degelijk een partij cocaïne moest gaan ophalen.



De rechtbank vond de feiten bewezen. De Nederlanders kregen een effectieve celstraf en de rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding. A. kreeg een straf deels met uitstel. Hij heeft zich intussen herpakt: hij speelt terug bij FT Antwerp en is zelfs opgeklommen tot de nationale ploeg.