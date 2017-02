Nog drie aangiftes van mogelijke slachtoffers serieverkrachter 'Raf'

Door: redactie

Na de oproep van de politie Limburg Regio Hoofdstad en het parket van Limburg in een groot onderzoek naar een serieverkrachter, kwamen er bij de federale politie dertig meldingen binnen. "We bevestigen dat er na de uitzending van het opsporingsprogramma 'Faroek' op VTM een dertigtal meldingen binnenkwam. Hierbij zitten drie concrete aangiftes van mogelijke slachtoffers", zegt Pieter Strauven van het parket van Limburg vandaag.

Een 36-jarige man uit Maasmechelen, die naar het Antwerpse uitweek, belandde in september 2016 in de cel voor een reeks feiten van verkrachting, diefstal en oplichting. Sinds zijn aanhouding zijn negentien slachtoffers gekend, maar de speurders houden er rekening mee dat hij nog meer slachtoffers maakte. Alle meldingen worden verder onderzocht.



De man, die zichzelf Raf noemde, ronselde jarenlang zijn slachtoffers in heel Vlaanderen onder andere via de datingsite TWOO. Hij sprak met de vrouwen bij hen thuis af of op carpoolparkings. Hij bedwelmde het merendeel van de vrouwen met een mix van alcohol, vloeibare xtc en een sterk verdovend middel. Dan misbruikte hij hen. Hij wist ook hun bankkaarten en cijfercode te ontfutselen om geld af te halen.



Door schaamte of om andere redenen deden de meeste slachtoffers nog geen aangifte. Zo kon de man lange tijd onder de radar van de politie blijven. Via de tv-uitzending werd aan vrouwen een oproep gedaan om zich kenbaar te maken. De man had contact met 230 verschillende gsm-nummers.



Het parket van Limburg omschreef de verdachte als een wolf in schaapsvacht, die schijnbaar een perfect normaal leven leidde.