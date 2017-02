Straf met uitstel voor vijftiger die stiefkleindochter "keiveel" misbruikte

Door: redactie

24/02/17 - 16u24 Bron: Belga

© Thinkstock.

Diepenbeek Een 58-jarige man uit Diepenbeek is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 5 jaar voor herhaaldelijk seksueel misbruik van zijn zesjarige stiefkleindochter. Hij randde ook een zesjarig nichtje van het slachtoffer aan. Op twee computers werd kinderporno gevonden. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Aan het uitstel zijn voorwaarden gekoppeld. Hij moet in therapie gaan voor zijn seksuele problematiek en een contactverbod met de slachtoffers en hun families naleven.

De stiefkleindochter legde volgens de rechtbank zeer gedetailleerde en geloofwaardige verklaringen af. Het kind vertelde dat het misbruik "keiveel" gebeurde. Hij ging met zijn handen in haar onderbroek en betastte haar. De feiten gebeurden volgens het kind bij de computer, in de keuken of als ze bleef slapen. Hij kwam dan naar haar slaapkamer.



Tussen 1 september 2011 en 28 september 2014 ging de man meermaals over de schreef. Het kind verbleef bijna iedere zondag bij de vijftiger omdat de ouders moesten werken. Tijdens een familiebarbecue onthulde het nichtje het misbruik door de beklaagde.



Strafexpeditie

Omdat er een strafexpeditie op til was tegen de vijftiger werd de politie ter plaatse geroepen, zodat de toestand niet zou escaleren. Aan de agenten bekende de man dat hij bij zijn stiefkleindochter misschien wel eens te ver was gegaan.



De rechtbank sprak van moreel totaal verwerpelijk gedrag bij beklaagde. Anderzijds kwam de vijftiger wel nog in aanmerking voor een uitstel. De stiefkleindochter en de ouders kregen 7.690 euro schadevergoeding toegewezen. Voor het nichtje werd dat 1 euro provisioneel. Voor de twee slachtoffertjes verleende de rechtbank voorbehoud voor toekomstige schade, zoals kosten voor mogelijke psychologische begeleiding.