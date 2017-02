"Belangenvermenging op kabinet-Van Overtveldt"

Door: redactie

Verschillende kabinetsmedewerkers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) klussen bij als belastingconsulent en gebruiken daarvoor informatie waarover ze beschikken door hun job. Dat zegt CD&V'er Franky Demon in een opiniestuk op Knack.be. Het Kamerlid wil dat de nieuwe werkgroep politieke vernieuwing van de Kamer zich over de zaak buigt en duidelijke regels opstelt.

Franky Demon viseert in het bijzonder het bedrijf Practicali, dat werd opgericht door een ambtenaar van de FOD Financiën en lezingen geeft over fiscale en financiële thema's. Twee andere ambtenaren hebben zich intussen ingekocht in de onderneming.



"Via de zaakvoerders en het bijhorend netwerk slaagt Practicali erin heel snel over informatie te beschikken rond wetgeving in opmaak, ontwerpen van circulaires, beslissingen, enzovoort", zegt het Kamerlid. "Op die manier hebben zij dus altijd een streepje voor op de concurrentie, die die contacten niet heeft. Dat heet in een mooi woord: belangenvermenging."



Een gedetacheerd ambtenaar van de btw-administratie, die vaak lezeingen geeft bij Practicali, werkt intussen voor het kabinet van Van Overtveldt, stelt Demon. Hij heeft enkele collega's overtuigd om ook een centje bij te verdienen.



CD&V wil dat de werkgroep politieke vernieuwing die deze week werd opgericht in de Kamer een bredere bevoegdheid krijgt, om bijvoorbeeld de deontologische code voor ambtenaren uit te breiden naar kabinetsmedewerkers. Volgens Demon moet duidelijk worden geformuleerd welke activiteiten ambtenaren en kabinetsmedewerkers niet kunnen uitoefenen, omwille van belangenconflicten.