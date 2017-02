Drugslab vlak over Nederlandse grens produceerde honderden kilo's drugs per dag

Door: redactie

24/02/17 - 16u10 Bron: AD.nl

De loods in Leende is een van de grootste drugslabs ooit in Nederland ontdekt. © anp.

In een Nederlandse gemeente die grenst aan Hamont-Achel is een zeer groot en professioneel drugslab ontdekt dat in staat was om per dag 100 kilo speed en 150 kilo XTC te produceren. In het lab werd ongeveer 22.500 liter aan chemicaliën gevonden. De politie spreekt van een zeer professioneel drugslab. Voor de enorme productie werden grote ketels en glazen bollen gebruikt.