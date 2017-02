"Hey, wa zijn we aan 't doen?" Pieter filmt dief die in zijn camionette inbreekt

Mathias Mariën

Een alerte schrijnwerker uit Brugge heeft vanmiddag twee jonge inbrekers op heterdaad betrapt. Pieter Deloffer zag hoe de jongens zijn bestelwagen binnendrongen en filmde alles met zijn gsm. Toen hij de daders erover aansprak, vluchtten ze weg.



"Ze waren al enkele minuten aan het rondsnuffelen rond de bestelwagen. Ik had meteen door dat er iets niet pluis was", zegt Pieter, die in het huis vlak naast zijn bestelwagen aan het werk was. Toen de schrijnwerker de dieven - al filmend - aansprak, kwamen ze met een slecht excuus op de proppen. "Ik ben vooral blij dat er niks gestolen is", aldus Pieter. De politie startte alvast een onderzoek.