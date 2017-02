Dader drievoudige Marollenmoord komt vrij

Door: redactie

Léopold Storme op zijn assisenproces in 2010. © belga.

Brussel Léopold Storme (29), de handelsingenieur-student die werd veroordeeld voor de moorden op zijn ouders en zus in de Brusselse volkswijk de Marollen, komt na negen jaar voorwaardelijk vrij. Dat heeft de Franstalige strafuitvoeringsrechtbank in Brussel beslist.

Storme werd in 2010 door het Brusselse assisenhof veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor doodslag op zijn ouders en de moord op zijn zus. Hij zit sinds 2007 in de cel en heeft een derde van zijn straf uitgezeten.



Speurders troffen op 16 juni 2007 de drie lichamen aan in de stoffenwinkel van het gezin in de Marollen. Storme heeft de feiten steeds ontkend. Hij verklaarde dat zijn familieleden door overvallers werden vermoord, maar toch achtte een assisenjury hem schuldig.



De strafuitvoeringsrechtbank besliste dat Storme voorwaardelijk vrijkomt en verleende haar toestemming aan verschillende voorwaarden. De rechtbank ging daarmee in op een vraag van meester Fabian Lauvaux, de raadsman van Storme.