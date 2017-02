Moeder (44) overlijdt vlak voor schoolpoort

Sander Bral

24/02/17 - 15u08 Bron: Eigen berichtgeving

De vrouw zette haar zoon, die in het vierde leerjaar van Gilo De Kaart in Brasschaat zit, deze ochtend af aan de schoolpoort. © Google Maps.

Deze ochtend is een vrouw van 44 overleden toen ze haar zoon ging afzetten in gemeentelijke basisschool De Kaart in de Leeuwenstraat in Brasschaat. De vrouw werd voor de schoolpoort plots onwel. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen, konden uiteindelijk niks meer doen voor haar. Het zoontje van de vrouw blijkt in het vierde leerjaar te zitten. De directie heeft in een brief laten weten danig onder de indruk te zijn van de feiten. "We kennen de vrouw als een lieve, betrokken mama", klinkt het. Intussen werd ook bekendgemaakt dat alle activiteiten rond carnaval worden afgelast.