CEO Proximus: "Wat Telenet doet, zouden wij nooit doen"

Door: redactie

24/02/17 - 15u02 Bron: Belga

© belga.

betalen voor advies De directie van Proximus was "verrast" toen uitkwam dat concurrent Telenet al jaren politici betaalt voor advies. "Wij zouden zoiets nooit doen", zegt CEO Dominique Leroy. "Maar elk bedrijf heeft natuurlijk zijn eigen ethiek en principes." Over haar eigen loon zegt Leroy dat het "niet haar eerste motivatie" is.

Loon van Leroy

© belga.

Opnieuw verrast waren Leroy en de andere Proximus-toppers toen deze week in de krant De Tijd een discussie werd opgerakeld over het loon van Leroy. Het gaat om een debat van vorig jaar, klinkt het.



In februari 2016 is gepolst bij de regering of Leroy, net als andere directieleden, een langetermijnbonus kon krijgen. "In haar contract staat dat de variabele verloning kan worden herzien als er waardecreatie is", zegt Chief Corporate Affairs Dirk Lybaert. "De raad van bestuur heeft vastgesteld dat de CEO geen langetermijnincentive heeft. We hadden bij minderheidsaandeelhouders en analisten gehoord dat dit geen normale zaak is."



De raad van bestuur stelde daarom unaniem voor om een langetermijnbeloning in te voeren en dan zijn er informele contacten geweest, maar de regering reageerde afwijzend. "De raad van bestuur heeft dan maar beslist om geen voorstel te doen aan de algemene vergadering", dixit Lybaert, die nog toevoegt dat de vraag over de loonsverhoging van de raad van bestuur kwam en niet van Leroy zelf. "Voor ons was het debat vorig jaar al afgesloten. We willen hierover niet in conflict gaan met de regering."



Leroy was niet teleurgesteld, zegt ze. "Ik kende de voorwaarden van in het begin. Het is geen reden om op te stappen. De resultaten die we nu neerzetten, met meer klanten en een tevreden en fier personeel, zijn voor mij veel meer een bron van tevredenheid dan een loonsverhoging. Dat weten de raad van bestuur en de voorzitter ook", zegt ze. "Ik haal mijn energie uit resultaten en tevredenheid van medewerkers en klanten."



Neemt niet weg dat Leroy een stuk minder verdient dan gebruikelijk in de telecomsector. Telenet-baas John Porter verdient jaarlijks meer dan 1,1 miljoen euro, terwijl het loon van Leroy ergens rond 800.000 euro zit. Zou Leroy vertrekken als ze elders meer kan krijgen? "Ik heb meer motivatie om verder te werken en mijn contract uit te oefenen dan weg te lopen voor een beetje meer geld. Mocht ik puur door verloning gemotiveerd worden, dan kon ik absoluut al meer gaan verdienen zijn in het buitenland. Maar dat doe ik niet omdat het niet mijn eerste driver is."