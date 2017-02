Sleurs geeft sleutels kabinet aan Demir

Door: redactie

24/02/17 - 13u34 Bron: Belga

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid Elke Sleurs heeft de sleutels van haar kabinet vanmiddag overhandigd aan Zuhal Demir. De Genkse bedankte haar voorgangster met een mand streekproducten en een Limburgse vlaai.

Zuhal Demir werd gisteravond uitverkoren door het partijbestuur, trok vrijdagochtend naar de koning en kan 's middags al haar intrek nemen in het kantoor aan de Brusselse Koning Albert II-laan. Ze moet er een frisse wind laten waaien en vooral een beter contact met de media onderhouden, was tussen neus en lippen te horen bij de partijraad van N-VA.



Demir wil het thema Gelijke Kansen invullen vanuit responsabilisering: een job haalt mensen uit de armoede. "Iedereen legt zijn eigen accenten, ik ben arts, Zuhal is gespecialiseerd in arbeidsrecht", reageert Elke Sleurs. "Maar zonder job heb je één kans op twee om in de armoede te verzeilen, dat is nu eenmaal de realiteit."



Ook aan wetenschapsbeleid zal Demir een flinke kluif hebben, weet Sleurs. "We hebben daar deze legislatuur een grote structurele hervorming op poten gezet en dat stuit op weerstand. Een vastgeroest systeem omturnen tot een dynamische organisatie is niet makkelijk."



De Gentse legt zich vanaf nu volledig toe op de kiesstrijd in haar stad. "Ik ga me zoveel mogelijk onder de mensen mengen en als fractieleider de N-VA'ers in de gemeenteraad aansturen." Alvast belangrijk is dat Sleurs wél van buiten weet hoeveel mandaten ze heeft: "Het waren er twee bezoldigde: het staatssecretariaat en de gemeenteraad. Daar komt nu mijn zitje in het Vlaams parlement bij."