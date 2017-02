Farmabazen in beroep tegen veroordeling drughandel

Door: redactie

24/02/17 - 13u18 Bron: Belga

Sophie E., CEO van Sterop. © belga.

De bedrijfsleiders van de farmaceutisch bedrijven Sterop en Sterop Overseas gaan in beroep tegen de veroordeling die de Brusselse correctionele rechtbank gisteren tegen hen heeft uitgesproken. Dat meldt Sophie E., gedelegeerd bestuurster van Sterop. "We zijn verbijsterd over de onbegrijpelijke beslissing van de correctionele rechtbank van Brussel", zegt de vrouw. "Uiteraard gaan wij in beroep, wij hebben ons helemaal niets te verwijten."

De Brusselse correctionele rechtbank veroordeelde donderdag Luc E., zijn echtgenote Rita L. en hun dochter Sophie E. tot celstraffen van 2 en 3 jaar met uitstel omdat ze zich zouden schuldig gemaakt hebben aan drughandel en inbreuken op de geneesmiddelenwetgeving door efedrinepillen uit te voeren naar Mexico, en aan handel in namaakgeneesmiddelen.



Volgens de rechtbank voerden Sterop en Sterop Overseas in 2007 en 2008 efedrinepillen en pseudo-efedrinepillen uit naar Mexico, op een moment dat dat verboden was. De drie bedrijfsleiders wisten of waren er zich ook van bewust dat die pillen zouden gebruikt worden om het sterk verslavende methamfetamine te maken, beter bekend als crystal meth of ice, aldus de rechtbank. Daarnaast hadden Sophie E. en Rita L. zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan de handel in namaakgeneesmiddelen door Chinese geneesmiddelen in te voeren, die te herverpakken in Sterop-verpakkingen en ze vervolgens die door te voeren naar Libië.

