Man opgepakt na verkrachtingspoging in Watermaal-Bosvoorde

Door: redactie

24/02/17 - 12u03 Bron: Belga

© photo_news.

In de Brusselse gemeente Watermaal-Bosvoorde is dinsdagnamiddag een man opgepakt die kort voordien zou geprobeerd hebben een vrouw te verkrachten in het park van Bosvoorde, vlakbij de Terhulpsesteenweg. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.