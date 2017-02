Maxence is zwaargewond na motorongeval in Thailand, dankzij crowdfunding kan hij eindelijk terug naar België

Door: redactie

De 29-jarige Maxence Berote ligt als sinds 15 januari in een ziekenhuis in Thailand na een zwaar motorongeluk. De man uit Namen hoopte nochtans sneller naar België terug te keren, maar verzekeraar Ethias kan niets meer voor hem betekenen - negentig dagen lang werden Maxences kosten gedekt, maar de Belg is al sinds 3 oktober op reis. De familie draait dus zelf op voor de repatriëring. Dankzij een crowdfunding en andere giften werd nu 65.000 euro verzameld om Maxence terug thuis te brengen.

De avontuurlijke reis van de twintiger draaide wel even anders uit. Op 22 oktober brak de Belg, duikinstructeur van beroep, zijn voet. Nee, van een repatriëring wilde Maxence toen niet horen: hij zou de reis met zijn vriend voortzetten. Op 15 januari liep het weer mis - en dit keer waren de gevolgen een pak erger. De twee zaten op een motor, Maxences vriend aan het stuur, toen ze uitschoven op een olievlek en beiden werden weggekatapulteerd. De Namenaar ontwaakte na drie dagen uit zijn coma - korset rond de rug, meer dan 40 graden koorts. De tol is bijzonder zwaar: Maxence brak twee nekwervels, heeft een breukje in de rug, een wonde van liefst tien centimeter diep aan de billen, een gebroken schouder, een wonde aan de linkervoet, gescheurde enkelligamenten, tweede- en derdegraadsbrandwonden op de armen, benen en het gezicht. De ziekenhuiskamer in het broeierige Chiang Mai, dé toeristische plek in het noorden van het land, was niet om over naar huis te schrijven. Maxence verbleef er in een klein publiek ziekenhuis. Tientallen insecten zoefden door de kamer. "Hem daar laten liggen, was een beetje hetzelfde als hem op straat laten verkommeren. Hij zou er gestorven zijn, mocht hij er gebleven zijn. We wilden hem zo snel mogelijk naar een privéziekenhuis laten overbrengen", vertelt broer Jordan aan de Franstalige krant 'Dernière Heure'. "Blijkbaar heeft hij in het ziekenhuis nog verschillende infecties opgelopen. Intussen werd mijn broer al drie keer geopereerd. Zijn voet blijkt er het ergst aan toe. Om alles goed te laten verlopen - hij moet nog verschillende ingrepen ondergaan - zal Maxence snel gerepatrieerd moeten worden."

850 euro per dag

En daar wringt dus het schoentje. "Maxence mag niet in een ziekenwagen worden vervoerd en dus is de enige optie het vliegtuig. Van Chiang Mai naar Bangkok is het liefst 12.000 euro en dat voor één uurtje vliegen. Je hoeft ons dus niet te vragen hoeveel het kost om hem terug naar ons land te repatriëren - hij neemt immers tien 'gewone' vliegtuigstoelen in."



Maar bij die kosten alleen blijft het niet. De rekeningen stapelen zich op. "Mijn broer wordt er schitterend verzorgd in het privéziekenhuis, maar het kost er stukken van mensen. Elke dag krijgen we een factuur van 850 euro. Als we zijn voet daar zouden willen laten opereren, kost ons dat ook nog eens 7.000 euro. Dat willen we niet én we hebben het geld niet."



Verzekeraar Ethias liet weten niet tussen te kunnen komen, nochtans is de familie er al meer dan twintig jaar vaste klant. "Maxences verzekering liep negentig dagen, van 3 oktober tot 31 december 2016. Het ongeluk vond enkele dagen later plaats en dus was hij niet meer verzekerd voor de verwondingen die hij daarbij opliep." En: de jongeman had drie maanden geleden al een klein ongeluk gehad in Thailand. Ethias stelde toen al voor hem terug naar België te vliegen, maar dat weigerde hij. Ethias ging er dus van uit dat - na de eerste crash - Maxence wel degelijk wist dat hij niet meer verzekerd was.



Zijn familie reageert verbijsterd. "Nooit is ons verteld dat - wanneer er nog iets zou gebeuren - we alle kosten op onszelf moeten nemen. Anders hadden we zeker stappen ondernomen. Ethias heeft ons verlaten." Nochtans is alles mooi neergeschreven in het verzekeringscontract. "Maar die contracten, die ik jaren geleden getekend heb, bevatten tientallen clausules, in kleine lettertjes geschreven, in een erg onverstaanbare administratieve taal", vertelt Maxences moeder.