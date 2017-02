De Lijn wil vanaf 2020 zelfrijdende busjes in steden en gemeenten

Door: redactie

24/02/17 - 08u30 Bron: Belga

© photo_news.

Naast een proefproject met een zelfrijdende bus in Zaventem werkt vervoersmaatschappij De Lijn binnenkort ook tests uit voor autonome shuttles in steden en gemeenten. Dat blijkt uit het bestek. De Lijn kreeg daarvoor "spontane vragen van steden" en voerde "verkennende gesprekken". Men hoopt op een uitrol vanaf 2020.

De Lijn werkt momenteel aan een zelfrijdende shuttle tussen de terminal op de luchthaven van Zaventem en de cargobedrijvenzone. Voor dat pilootproject zal een voertuig worden ontwikkeld.



Uit dat proefproject wil De Lijn leren hoe shuttles ook in andere omgevingen kunnen rijden. "Het project op Brussels Airport zal immers niet volstaan om de organisatie voor te bereiden op een toekomst met autonome voertuigen. Het is belangrijk om nu ook de mogelijkheden voor de opstart van andere shuttleprojecten te onderzoeken", klinkt het. "We kiezen graag voor stedelijke projecten omdat het maatschappelijk belang hier groot is en er een sterke businesscase kan opgebouwd worden."



In het bestek is sprake van "spontane vragen van steden", met nadien verkennende gesprekken en positieve reacties.



Volgens De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken is het project nog niet heel concreet en voorlopig wil men niet kwijt met welke steden wordt gepraat. "De steden in kwestie willen het eerst op hun schepencollege brengen", luidt het. Concreet gaat men kijken naar vervoerspotentieel, trajecten, reisinformatie en ticketing. Voor maximaal 300.000 euro laat de maatschappij zich bijstaan door een bureau, dat ook 'wervende visualisaties' moet verzorgen.



De studieopdracht is voor dit en volgend jaar. De "eventuele uitrol voor de onderzochte projecten" is voorlopig voorzien voor 2020-2021. Het is nog niet duidelijk over hoeveel projecten het precies gaat en of ze in timing samenvallen.