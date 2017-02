De Lijn geeft autistische jongen boete... voor plastiekje rond abonnement

Door: redactie

24/02/17 - 06u55 Bron: Mediahuis

© belga.

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft Milan Sacré, een autistische jongen van 14, een boete van 250 euro gegeven omdat zijn abonnement geplastificeerd is. Zijn ouders zijn er niet over te spreken, meldt Het Nieuwsblad. "We hadden toch meer empathie verwacht; Milan was volledig van de kaart."

Milan rijdt volgens de ouders al een tijdje probleemloos met een Buzzy Pazz rond. Tot vorig jaar in december een controleur van De Lijn ontdekte dat zijn abonnement geplastificeerd is. Dat mag niet, en dus werd de pas in beslag genomen en kreeg Milan een boete gepresenteerd. "Hij was volledig van de kaart. Hij denkt nog altijd dat het zijn fout is", aldus vader Hein Sacré. De ouders vinden dat De Lijn wel wat meer empathie aan de dag mag leggen. "Autistische kinderen wereldvreemd behandelen, kan niet."



De Lijn reageert ook in Het Nieuwsblad. "Je busabonnement mag je niet plastificeren, dat staat er ook op. We laten dat niet toe omdat we de echtheid moeten kunnen controleren." Door de plastificering wordt het moeilijk om het hologram in het abonnement te zien. "Maar het is gemaakt van speciaal materiaal dat je niet kan scheuren, en er zijn gratis hoesjes verkrijgbaar aan de loketten."



Woordvoerder Tom Van de Vreken zegt wel dat ze de boete nu zullen laten vallen. "Klanten krijgen drie kansen om een klacht in te dienen. Blijkbaar hebben de ouders dat niet gedaan, maar we zullen de boete wel seponeren." Het probleem lost overigens zichzelf op binnenkort, want alle papieren abonnementen worden tegen september volgend jaar vervangen door een harde Mobib-kaart.