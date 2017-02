Politie draait recordaantal overuren

Door: redactie

De federale politie heeft het voorbije jaar een recordaantal overuren gewerkt, schrijft De Tijd vandaag. Het ging om meer dan 984.000 overuren, ruim de helft meer dan in 2014, toen nog sprake was van 631.000 overuren.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is de grote stijging niet alleen te wijten aan de verhoogde terreurdreiging sinds 2015. "In 2016 waren er meerdere crisissen die op de federale politie wogen. Naast de asielcrisis en de illegale 'transmigranten' was er ook de aanslepende staking van de cipiers in de gevangenissen", verklaart Jambons woordvoerder.



Aan de forse toename van het aantal overuren dat de politiemensen moeten draaien, hangt ook een prijskaartje. Vorig jaar veroorzaakten de bijna 1 miljoen overuren bij de federale politie 24,23 miljoen euro meerkosten. Maar Jambon benadrukt dat hij vorig jaar is begonnen met het opdrijven van de rekrutering van politiemensen. Dat zal pas dit jaar renderen, als die kandidaten afstuderen aan de politiescholen en aan de slag kunnen gaan.