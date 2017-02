Hekken? Die zetten we wel even opzij

DMH

Een verbodsbord én fluogele nadarhekken staan aan dit schooltje in Hasselt om de straat verkeersvrij te maken. Geen probleem, dacht de chauffeur van een vrachtwagen, die de hekken opzijschoof en gewoon doorreed. En dat om 15.13 uur - het moment waarop de schoolbel rinkelt en tientallen kinderen oversteken.

Om de truck zo snel mogelijk weer uit het autovrije deel te krijgen, schoof de opzichter ook de hekken aan de andere kant van de straat opzij (foto onder). Een agent in burger, die toevallig getuige was, noteerde prompt de nummerplaat van de truck. De chauffeur - of zijn werkgever - mag de komende dagen dus een proces-verbaal verwachten.



In de meeste gemeenten "is er al zwaar op ingezet" op verkeersveiligheid en "zit er nog heel wat in de pijplijn". Wij legden ons oor te luisteren bij onder andere Aalst, Blankenberge en Deinze. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone.



"Haal álle verkeer weg uit de schoolomgeving." Die oproep doen de Ouders van Verongelukte Kinderen. Hun plan: voer een autovrij halfuurtje in voor en na schooltijd - niét alleen in de straat zelf, maar in een ruime perimeter. "Dat is zeker haalbaar. Maar alleen als iedereen meewil." Hoe het BIVV daar tegenover staat en welke oplossing verkeersdeskundige Johan De Mol voorstelt, leest u vandaag in onze Pluszone.