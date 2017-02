Iedereen wil verkeersvrije schoolbuurt, maar plan blijft uit

KW

De dood van een 6-jarig jongetje, dat eergisteren met zijn fietsje van het zebrapad werd gemaaid door een vrachtwagen, heeft de verkeersveiligheid in de buurt van scholen weer hoog op de agenda geplaatst.

In heel Vlaanderen zeggen gemeentebesturen al veel te doen of veel te willen doen, zo blijkt uit een rondvraag van uw krant. Het gonst ook van de plannen bij organisaties die verkeersveiligheid promoten. "Nu nog een minister vinden die het wil uitvoeren", klinkt het.



In de meeste gemeenten "is er al zwaar op ingezet" en "zit er nog heel wat in de pijplijn". Wij legden ons oor te luisteren bij onder andere Aalst, Blankenberge en Deinze.



"Haal álle verkeer weg uit de schoolomgeving." Die oproep doen de Ouders van Verongelukte Kinderen. Hun plan: voer een autovrij halfuurtje in voor en na schooltijd - niét alleen in de straat zelf, maar in een ruime perimeter. "Dat is zeker haalbaar. Maar alleen als iedereen meewil." Hoe het BIVV daar tegenover staat en welke oplossing verkeersdeskundige Johan De Mol voorstelt, leest u vandaag in onze Pluszone.