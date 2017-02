Daarom drinken intelligente en machtige mannen whisky

Door: redactie

James Bond drinkt Macallan in Skyfall. © Columbia Pictures/MGM.

James Bond ruilde in 'Skyfall' en 'Spectre' zijn immer geliefde 'martini, shaken, not stirred' in voor whisky van Macallan en Don Draper uit 'Mad Men' liet geen halve dag voorbijgaan zonder een glas whisky. Whisky staat exact voor die eigenschappen die Bond en Draper uitdragen: mannelijkheid, macht, intelligentie en durf. Maar waarom is het dat intelligente, machtige mannen de voorkeur geven aan een goeie single malt?

Volgens Stefan Gabanyi, een Duitse whisky-expert die zijn eigen bar uitbaat in München, heeft whisky zijn imago te danken aan uitgekiende marketingtrucs van de Schotten in de negentiende eeuw: "De Schotten hadden al snel begrepen dat een product beter verkoopt wanneer er een plaatje achter zit. Ze adverteerden Schotland - en whisky - in Engeland als een ruwe schoonheid, als iets dat tegelijkertijd ruig en nobel was. Franse cognac was in die tijd de gezelschapsdrank, whisky werd die voor speciale gelegenheden". Het imago van whisky verspreidde zich vanuit Groot-Brittannië naar de Britse kolonies en de Verenigde Staten.



Tot op de dag vandaag is whisky een prestigedrank en daar zijn zes redenen voor.

Whisky is "mannelijk" Geestrijke dranken waren in de negentiende eeuw nagenoeg uitsluitend voor mannen voorbehouden. Met zijn krachtige en scherpe smaak werd whisky het beste voorbeeld van een mannelijke drank," aldus Gabanyi. Cowboys en gangsters in Amerikaanse romans waren steevast whiskydrinkers. Hollywoodfilms namen dit beeld over en verspreidden het over de rest van de wereld. Acteur Tom Tyler slaat een whisky achterover in 'Stagecoach'. © 20th Century Fox.

Whisky is kostbaar en uniek Wat whisky zo speciaal maakt is enerzijds de leeftijd van het product. Whisky rijpt op houten vaten en hoe ouder, hoe bijzonderder. Daarbij komt nog dat 'single malts' van slechts één distilleerderij afkomstig zijn. Elke whisky kan anders smaken, afhankelijk van hoe lang hij gerijpt is en op welk soort vaten. De Macallan M is momenteel de duurste whisky ter wereld. In 2014 werd een karaf van zes liter Macallan geveild voor een recordprijs van 630.000 dollar.

Whisky wordt gekocht door mensen die aan de toekomst denken Wie het zich kan veroorloven, investeert. De ene doet dat in vastgoed of goud, de ander in whisky. Whiskyverzamelaars kopen een nieuwe editie voor 150 euro of minder en verkopen de fles later voor duizenden euro's meer. Als je geïnteresseerd bent in whisky, koop een fles van een bekend merk vlak na de botteling en hoop dat ze veel waard is. Zoniet, dan heb je zelf een fles om van te genieten. Robert Sterling (links) en Don Draper (rechts) wisselden in 'Mad Men' steevast van gedachten met een whiskey in de hand. © AMC/ Lionsgate.

Whisky is een statussymbool De Schotse koning James IV wordt beschouwd als de eerste edelman die in 1506 als eerste zijn lippen aan een glas whisky zette. Hij introduceerde de drank in zijn sociale kringen. Ook in Engeland had de drank een zekere status: "Rum was voor de matrozen, whisky voor de officieren," zegt Gabanyi.



In landen als China, Brazilië en India werd whisky de voorbije jaren erg populair. Dat is geen toeval: het zijn allemaal landen met een opkomende middenklasse. Als een gastheer whisky aanbiedt op een feestje, is dat een teken dat hij er financieel goed voor staat. Jack Daniels bracht in oktober 2015 de 'Sinatra Select' uit ter ere van zijn grootste fan. © rv.

Belangrijke mannen uit de geschiedenis dronken whisky Onder andere de Britse ex-premier Winston Churchill, zanger Frank Sinatra en schrijver Mark Twain waren notoire whiskyliefhebbers. Sinatra liet zich zelfs begraven met een fles Jack Daniel's Old No. 7.

Kennis over whisky maakt indruk Het is niet voor niets dat whisky ook wel de 'wijn van Wall Street' wordt genoemd, waarover mannen filosoferen om hun zakenpartner te imponeren. Wie iets kan vertellen over whisky, of het nu over de smaak of de geschiedenis is, komt intelligent over. En dat is terecht: wie zich verdiept in een eeuwenoude traditie en zijn smakenpalet oefent, toont dat hij geëngageerd is.