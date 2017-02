Door: redactie

23/02/17 - 19u33 Bron: vtmnieuws.be

video

Er is een nieuwe klacht opgedoken tegen Roger Vangheluwe, de pedofiele oud-bisschop van Brugge. Een 57-jarige man stapte naar de politie nadat hij in de jaren 70 herhaaldelijk verkracht werd in Bavikhove, eerst door de dorpspastoor, daarna door Vangheluwe. Opvallend: er zouden foto's zijn van het misbruik. "Laster", zegt de advocaat van Vangheluwe aan VTM NIEUWS.