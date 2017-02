Extra straf voor dertiger die ontkende aan het stuur te zitten bij dodelijk ongeval

Door: redactie

23/02/17 - 17u59 Bron: Belga

© HLN.

Gavere Een man (34) uit is door de rechtbank van eerste aanleg in Gent veroordeeld tot 15 maanden cel voor een dodelijk ongeval. Omdat hij ontkende dat hij aan het stuur zat, kreeg hij er nog eens 14 maanden bovenop.

Bij een ongeval in oktober 2012 in Gavere kwam een inzittende om het leven. Een tweede inzittende, de eigenaar van de wagen, beweerde altijd dat hij de passagier was.



Maar DNA-onderzoek bracht aan het licht dat er enkel DNA van de passagier op de airbag van de passagier zat. Op de airbag van de bestuurder zat DNA van beide inzittenden. Bovendien stond de zetel nog op maat van de eigenaar van de wagen, niet op die van de veel grotere passagier.



De politierechter oordeelde daarom dat de 34-jarige man wel degelijk achter het stuur zat tijdens het ongeval en veroordeelde hem tot negen maanden cel en een boete van 2.100 euro bovenop een rijverbod van 16 maanden.



De man ging in beroep maar ook daar ving hij bot. Voor het ongeval kreeg hij vijftien maanden cel, een boete van 2.400 euro en vijf jaar rijverbod. Omdat hij ontkende achter het stuur te zitten, kreeg hij nog eens veertien maanden cel, 2.400 euro boete en twee jaar rijverbod extra.



Hij moet ook alle proeven hernemen om terug over zijn rijbewijs te kunnen beschikken.