Weyts: "Ongeval Brugge is resultaat van tragische menselijke fout"

23/02/17

"Volgens onze eerste voorlopige informatie is dit spijtige ongeval het resultaat van een tragische menselijke fout", zo reageert Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op het dodelijke ongeval in Brugge. Volgens Weyts gaat het mogelijk om een dodehoekongeval "ondanks de aanwezigheid van een dodehoekspiegel". "De oversteekplaats waar het ongeval zich voordeed was verkeersveilig ingericht conform het vademecum voor een veilige schoolomgeving", aldus nog Weyts.