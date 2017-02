Vijftiger uit Maasmechelen een jaar naar de cel voor wietplantage in huurwoning

Door: redactie

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 52-jarige man uit Maasmechelen veroordeeld tot een jaar effectieve celstraf en 6.000 euro boete voor zijn betrokkenheid bij het opzetten van een wietplantage. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding. Op zijn proces vier weken geleden ontkende hij dat hij van plan was een wietplantage in zijn huis op te zetten.

De man beweerde dat een deel van de huurwoning waar hij indertijd woonde, verhuurd werd aan twee personen die er werkzaamheden uitvoerden. Zo maakten ze onder meer een tussendeur dicht. "Ik voelde dat er iets niet pluis was. Toen ik op een keer de deur wilde openen, werd ik tegengehouden en bedreigd", aldus de vijftiger. De ramen van drie slaapkamers waren afgeplakt en de muren waren met aluminium bekleed.



Toen de politie er in 2014 een huiszoeking uitvoerde, vond ze er plastic potten voor cannabisplanten en zakken met potgrond. Volgens de rechter heeft de beklaagde nooit aangifte gedaan van slagen of bedreigingen door de twee personen. Hij kon ook geen verdere informatie verschaffen over hun identiteit, zodat zijn verhaal niet met bewijs ondersteund werd. De strafrechter achtte de man dan ook schuldig.