Door: Nina Bernaerts

23/02/17 - 16u11 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

Op de Grote Steenweg in Berchem is rond 14.30 uur een oudere man tussen het perron en een tram gekneld geraakt.

De tramchauffeur die met lijn 15 richting Linkeroever reed had de oudere man aan de halte opgemerkt maar toen de tram voorbij de halte reed, voelde de chauffeur een impact. De man was tussen de tram en het perron terecht gekomen. Omstaanders hebben hulp geboden en de hulpdiensten zijn nog volop bezig. De toestand van de man is nog niet gekend. Later meer.