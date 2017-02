LIVE: stormwind blaast twaalftonner van de weg, boom valt op rijdende cabrio

Door: redactie

© Jelle Houwen.

De stormwinden die momenteel over ons land razen, hebben de nodige ravage veroorzaakt. Een Poolse trucker die op de N8 van Ieper naar Veurne reed, werd met zijn vrachtwagen van de weg geblazen. Dat gebeurde toen hij net een bosje voorbijreed waar de bomen de wind nog opvingen. In Meldert viel een boom op een rijdende cabrio. Een oudere man werd in Berchem dan weer door de wind gegrepen en belandde zo met zijn hoofd tegen een voorbijrijdende tram. Hij verkeert in levensgevaar.

© Jelle Houwen. Eenmaal op de open vlakte hadden de rukwinden vrij spel. Ze bliezen de truck met aanhangwagen gewoon van de weg. De trucker stuurde nog tegen, maar belandde op zijn zij en schoof net niet de gracht in. De man werd door de brandweer bevrijd, hij raakte slechts lichtgewond.



Hoewel zijn truck niet geladen is, weegt die toch 12 ton. Het wordt dan ook nog een flinke klus om het gevaarte terug recht te krijgen. De N8 zal allicht nog lang afgesloten zijn.

Man in levensgevaar

In Berchem werd een oudere man door de wind gegrepen op het perron Jan Moorkensstraat. Hij belandde zo met zijn hoofd tegen een voorbijrijdende tram. Het ongeluk deed zich voor rond 14.40 uur. De tramchauffeur die met lijn 15 richting Linkeroever reed, had de oudere man aan de halte opgemerkt. Maar toen de tram voorbij de halte reed, voelde de chauffeur een impact. Andere omstanders hielpen de bejaarde man en belden de hulpdiensten, maar konden de man niet bij bewustzijn brengen. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Oostende waait het hard. © Henk Deleu.

© Jimmy De Schrijver. Boom op rijdende cabrio

Twee bestuurders hebben rond 14.50 uur de schrik van hun leven beleefd toen een boom langs de Meldertsebaan in Meldert bij Lummen het plots begaf onder de aanhoudende wind. De boom kwam op de rijbaan terecht op het moment dat een vrouw in haar Volvo cabrio richting Lummen reed.



De vrouw kon niet meer stoppen en kreeg de boom bovenop de wagen. In zijn val maaide de boom nog een verlichtingspaal omver. Een scooterrijder, die richting de Zwarte Ring reed, kon de takken van de boom ook niet meer ontwijken. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.



De bestuurster van de Volvo zat geklemd in haar wagen. Ze was bij bewustzijn en stabiel. De brandweer verwijderde de boom vooraleer de vrouw uit haar hachelijke positie bevrijd kon worden. Ze werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer ondervond hinder door het ongeval. Het moest beurtelings passeren. De cabrio is klaar voor de schroothoop en werd na de vaststellingen van de politie getakeld. © Jimmy De Schrijver.

Controle over stuur verloren

Rond 12.40 uur verloor een Nederlandse chauffeur de controle over het stuur van zijn Renault Kangoo op de Diksmuidestraat in Sint-Pieters-Kapelle, richting Middelkerke. Volgens de politie raakte hij niet gewond en kon hij op eigen houtje uit zijn auto kruipen. Zijn voertuig is wel ernstig beschadigd. Een takeldienst kwam de auto enkele uren later ophalen. Hinder voor het verkeer was er niet. © Bart Boterman.

Boom valt op auto in Sint-Genesius-Rode

Op de Zoniënwoudlaan in Sint-Genesius-Rode viel een boom op de geparkeerde wagen van een buurtbewoonster. Gelukkig zat er op dat moment niemand in het voertuig. De volledige weg is versperd. Brandweer en gemeentearbeiders zijn ter plaatse om het gevaarte te verzagen en de weg zo snel mogelijk vrij te maken. © Tom Vierendeels.