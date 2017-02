Werkgever ontvoert werknemer

Door: redactie

23/02/17 - 14u46 Bron: Belga

© photo news.

Willebroek De correctionele rechtbank van Mechelen heeft drie mannen schuldig bevonden aan het afpersen en gevangen houden van een werknemer van een van hen. De werkgever kreeg een werkstraf van 200 uur en een boete van 1.200 euro. De twee andere beklaagden werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden, deels met uitstel.

De werknemer was lasser bij een firma in Willebroek en had een voorschot op zijn loon ontvangen. Hij was echter verdwenen zonder het voorschot terug te betalen. Toen de werkgever hem in Rotterdam op het spoor kwam, werd de werknemer met de wagen naar Willebroek gebracht, waar hij gedwongen werd documenten te ondertekenen die de samenwerking beëindigden. Daarna werd de werknemer weer in de wagen gezet en in een bos in Aken (in Duitsland) gedumpt, waar hij in de nacht van 16 op 17 januari 2015 werd teruggevonden.



Volgens het slachtoffer werd hij gedwongen in de wagen te stappen, volgens de verdediging van de beklaagden deed hij dit vrijwillig en was er geen sprake van ontvoering.



Een van de medebeklaagden van de werkgever kreeg van de rechtbank uitstel voor de helft van zijn achttien maanden celstraf, voor de andere was enkel de voorlopige hechtenis effectief.