Omgewaaide boom zorgt voor zware verkeershinder op Brusselse ring

23/02/17 - 11u57 Bron: Belga

© Twitter @BX1_Actu.

Het verkeer verloopt sinds 13 uur weer normaal op de grote ring in Hoeilaart waar eerder op de dag, om 11 uur, een boom op de rijweg was neergekomen tussen de Welriekende Dreef en het Leonardkruispunt.

De beuk van zo'n 20 meter was op de rijweg gevallen en zorgde daar meteen voor enorme verkeershinder. Hij had slechts een wagen geraakt, maar er werden wel vier rijstroken geblokkeerd door het obstakel. Het verkeer kwam in de twee richtingen tot stilstand. Het verkeer werd vanaf 12 uur omgeleid via een kleine parallelle weg tussen Waterloo en het Leonardkruispunt.



Omstreeks het middaguur ook begon de brandweer van Overijse met het in stukken zagen van de boom. In de tegenovergestelde richting stond ook al gauw een kijkfile van een tiental kilometer tot in Wezembeek-Oppem. Tegen 13 uur verliep het verkeer weer normaal in beide richtingen.



Volgens het jongste weerbericht van het KMI trekken donderdagmiddag nog buien van west naar oost over ons land en tegelijk neemt de windkracht toe. Er komen rukwinden tot 95 km/u voor. Aan zee, in het westen, in het uiterste noorden kunnen de rukwinden zelfs oplopen tot 100 km/u of iets meer.



Het KMI had eerder 'code oranje' afgekondigd van 14 tot 23 uur voor de kust en de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Luik. In de rest van het land geldt 'code geel', of een niveau lager.



"Vanaf de middag wordt de wind krachtig tot lokaal zeer krachtig uit het westen tot het zuidwesten, later op de avond uit het westnoordwesten", aldus het KMI. "Zulke wind en rukwinden hebben het effect dat het zeer moeilijk wordt om zich tegen de wind in op straat te bewegen, de bomen dan helemaal in beweging zijn, dat grote bomen kunnen omwaaien, takken kunnen afbreken en er grote schade kan aangebracht worden aan woningen."



In Brussel heeft de Milieudienst beslist om parken en bossen te sluiten voor het publiek vanaf 7 uur. De dienst vraagt de burgers ook om uit de buurt van bomen te blijven.