Troiano veroordeeld tot levenslang voor moord en dubbele doodslag op bankiersgezin en hun neefje

Erwin Verhoeven

23/02/17 - 12u00 Bron: eigen berichtgeving

© photo news.

Amédeo Troiano (34) is door het assisenhof van Luik veroordeeld tot levenslange opsluiting. Woensdag al oordeelden de gezworenen dat hij schuldig is aan moord op bankier Benoît Philippens en aan doodslag op diens vrouw Carol Haid en haar 9-jarig neefje Esteban Counet. Troiano kan ten vroegste in april 2029 een aanvraag indienen om vroeger vrij te komen. Zijn advocaten kondigen aan in cassatie te gaan.

Aanklager Pascale Schils zag in haar kort requisitoir over de straf geen enkele verzachtende omstandigheid. "Zeker niet de ernst van de feiten." Die speelden zich af op vrijdagavond 18 april 2014, op de oprit naar de villa van Philippens. "Zelfs de verdediging heeft erkend dat het om gruwelijke misdaden ging." De advocaten van Troiano lieten zich in de voorbije weken inderdaad herhaaldelijk ontvallen dat "wie dit op zijn geweten heeft, een vreselijk monster moest zijn". Volgens Schils heeft Troiano op zekere manier "de hele mensheid gedood".



Het openbaar ministerie vorderde levenslang en drukte de gezworenen en het hof op het hart om zeker niet onder de 30 jaar te zakken. "Dan kan hij al na één derde van zijn straf een aanvraag indienen om vervroegd vrij te komen. Dat is veel te vroeg. Hij is een gevaar voor de samenleving. Maar ons recht is humaan. Er komt een dag dat hij zijn vervoegde invrijheidstelling kan aanvragen."



Kille doortastendheid

Philipp Zevenne en Alexandre Wilmotte, de advocaten van Troiano, pleitten niet over de straf. "Beslissing genomen in overleg met onze cliënt". Troiano zelf herhaalde in zijn allerlaatste woord nog één keer dat hij onschuldig is. "Ik ben compleet kapot. Ik begrijp niet waarom jullie mij veroordeeld hebben. Ik heb die mensen niet gedood."

Hof en jury samen kwamen uit op een erg voorspelbare straf: levenslange opsluiting. Daarbij speelden "de ernst van de feiten, het aangerichte leed, de kille doortastendheid waarmee het werd aangericht en de persoonlijkheid van de veroordeelde". De vijftien zagen een groot gevaar op recidive.



Geen kik

Troiano gaf dit keer geen kik. Van zijn gezicht viel niet de minste emotie af te lezen. Bij het verlaten van de zaal wuifde hij naar zijn clan: vrouw, moeder, nonkels, vrienden. Alleen vader Renzo was weg gebleven. Het gezelschap verliet aangeslagen de zaal. Bij de families van de slachtoffers overheerste een zeker opluchting. "Gerechtigheid is geschied", reageerden de ouders van Esteban. "Maar ons verdriet blijft." De verdediging heeft al laten weten in cassatie te gaan tegen dit arrest.