Alweer 3 maanden rijverbod voor Jordan Lukaku

Door: redactie

23/02/17 - 06u36

© getty.

Jordan Lukaku is zijn rijbewijs weer voor drie maanden kwijt. Alles samen moest de 22-jarige voetballer al zeven keer voor de politierechter verschijnen en heeft hij nu al 23 maanden rijverbod verzameld.

Deze keer moest de Rode Duivel zich verantwoorden voor een snelheidsovertreding in Sint-Niklaas. Lukaku was op 15 september 2015 geflitst met 83 km/uur waar 70 is toegelaten, terwijl hij op dat moment al een rijverbod had. Volgens de verdediger bij Lazio Roma zat hij niet zelf achter het stuur, maar reed een vriendin van zijn moeder. Iets wat de rechter niet geloofde: Lukaku kreeg naast een nieuw rijverbod ook 3.300 euro boete. Hij moet zowel zijn theoretisch als praktisch rijexamen opnieuw afleggen en medische en psychologische proeven ondergaan.