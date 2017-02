Kon opzichter dood kleuter vermijden?

Door: redactie

23/02/17

Na het dodelijk ongeval gisteren aan een basisschool in Brugge, waarbij een jongen van zes onder de wielen van een vrachtwagen terechtkwam, is er discussie waarom daar geen gemachtigd opzichter stond. De directie van de school heeft die opzichters een paar jaar geleden afgeschaft omdat die alleen bevoegd zijn om kinderen - al dan niet begeleid door een volwassene, veilig te laten oversteken, en niet de ouders alleen. Volgens de directeur geeft dat een vals gevoel van veiligheid. De politie is het niet eens met de school.