Dood van kleuter was perfect te vermijden: "Geen opzichter aan zebrapad op aanraden van politie"

23/02/17 - 05u00

Een 6-jarig jongetje is gisterochtend om het leven gekomen na een ongeval in Sint-Andries bij Brugge. Yamen wilde met zijn fietsje het zebrapad oversteken, maar werd door een vrachtwagen gegrepen. Het tragische ongeval gebeurde voor de ogen van de moeder van het kind.

Vijf jaar geleden besloot de school de verantwoordelijkheid aan de oversteekplaats volledig bij de ouders te leggen. Opzichters zijn er sindsdien niet meer. "Dat was op aanraden van een politie-inspecteur", zegt schooldirecteur Marc Slosse. "Volgens hem was een gemachtigd toezichter niet bevoegd als er sprake is van 'gemengde' groepen (kinderen en volwassenen die samen oversteken, red.). Maar bij de Brugse politie en bij het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid zijn ze het niet helemaal eens met de schooldirecteur.



"Vanuit een verkeersveiligheidsstandpunt zou je kunnen pleiten voor een verbod op vrachtverkeer aan scholen", zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). "Maar de vraag is alleen: waar mogen er dan geen vrachtwagens rijden?"