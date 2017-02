Zedenklacht tegen Grimbergse schepen: "Niets strafbaars gedaan"

Door: redactie

22/02/17 - 23u04 Bron: Belga

© Lukas.

Het parket Halle-Vilvoorde voert een onderzoek naar zedenfeiten die gepleegd zouden zijn door de Grimbergse schepen van Financiën, Lokale Economie, Nieuwe Media en Feesten, Kevin Vleminckx (Open Vld). Dat meldt een anonieme briefschrijver en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde.

Ik heb niemand geïntimideerd en ik heb niets strafbaars gedaan. Dit is een zaak die zich in de persoonlijke levenssfeer afspeelt Kevin Vleminckx

Volgens de anonieme briefschrijver zou de schepen een jongeman van zestien of zeventien jaar seksueel geïntimideerd hebben. De jongeman zou dit thuis verteld hebben, waarna een klacht werd ingediend. Nog volgens de briefschrijver zou nadien alles in het werk gesteld zijn om de zaak in de doofpot te steken.



Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat er een onderzoek lopende is, maar wil niet veel kwijt over de zaak. "Wij hebben eind 2016 een klacht ontvangen en een opsporingsonderzoek geopend", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Het onderzoek loopt en dus kunnen we geen verdere commentaar geven."



Intimidatie

Schepen Kevin Vleminckx zelf reageert sereen op de aantijgingen. "Ik heb niemand geïntimideerd en ik heb niets strafbaars gedaan", zegt de schepen. "Dit is een zaak die zich in de persoonlijke levenssfeer afspeelt en al enkele maanden oud is. Ik weet niet waarom dit nu plots naar buiten gebracht wordt, ik krijg eerder de indruk dat men mij probeert te intimideren."



"Mijn cliënt betwist ten stelligste de feiten waarvan hij beschuldigd wordt", zegt Aurélie-Anne De Vos, de advocate van Vleminckx. "Hij heeft alle vertrouwen in het gerecht en in de beslissing die te gepasten tijde genomen zal worden."



Op de vermeende feiten zelf wensten noch de schepen noch zijn advocate in te gaan. Volgens de schepen hebben ze in elk geval geen uitstaans met zijn politieke activiteiten. Burgemeester Marleen Mertens van Grimbergen reageert verrast op de beschuldigingen aan het adres van haar schepen. "Ik val volkomen uit de lucht, ik heb hier helemaal geen kennis van", zegt de burgemeester. "Als ik er niets van afweet, kan ik het ook niet in de doofpot stoppen."