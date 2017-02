Monitor verkracht jongen (15) met mentale achterstand

Door: redactie

22/02/17

Genk - Turnhout Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 40 maanden gevorderd tegen een 21-jarige man uit Genk. De Genkenaar wordt verdacht van verkrachting en aanranding van een minderjarige (15) met een mentale achterstand.

De beklaagde leerde zijn slachtoffer in de zomer van 2015 kennen op een jongerenkamp. Hij was zelf monitor op dat kamp. De twee hielden contact nadien, maar na verloop van tijd ging de monitor over de schreef. Hij dwong de minderjarige tot seksuele handelingen.



Het seksuele misbruik duurde voort tot in de zomer van vorig jaar. Toen vertelde de jongen over het seksuele misbruik aan de hoofdmonitor van het jongerenkamp. De Genkenaar werd meteen in de boeien geslagen. Op 8 maart kent hij zijn straf.