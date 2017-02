Politie houdt klopjacht op inbreker Ninoofse vleeshandel

Tim Van Damme

22/02/17 - 20u39 Bron: Eigen berichtgeving

De inbraak vond plaats bij vleeshandel Van Landuyt-Wauters. Een van daders kon worden opgepakt door de politie, de andere is nog voortvluchtig. © Tim Van Damme.

In het Oost-Vlaamse Ninove houdt de politie momenteel een klopjacht op een inbreker. Die werd eerder met een kompaan betrapt tijdens een inbraak bij vleeswarenbedrijf Van Landuyt-Wauters op de Neep. Al snel na de melding kon de politie een van de daders vatten. Een tweede is nog voortvluchtig. De lokale politie van Ninove riep de hulp in van politiezone Denderleeuw-Haaltert en Geraardsbergen-Lierde. Tijdens de inbraak raakte niemand gewond.