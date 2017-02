Johanna Withagen (70) vermist na misviering in Antwerpen

Door: Nina Bernaerts

22/02/17 - 20u40 Bron: Eigen berichtgeving

© federale politie.

De Antwerpse politie is op zoek naar 70-jarige Johanna Withagen die sinds gisteren vermist is.

Op dinsdag 21 februari rond 14.30u verliet de vrouw na een viering de Noorse Zeemanskerk, op de Italiëlei in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Haar voertuig, een Volvo S60 van donkere kleur, werd vandaag aangetroffen in de Merantistraat, op 't Eilandje.



De eerder struis gebouwde vrouw is 1.65 meter groot en 70 jaar oud. Zij heeft een opgeknipt en verzorgd kapsel. Mevrouw Withagen draagt mogelijk een bril. Op het moment van haar verdwijning was zij drager van een donkere geklede broek, een donker hemd, een donkergrijze jas en donkere schoenen.



Wie meer info heeft over de verdwijning kan terecht op 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu.