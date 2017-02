Door: redactie

Een cijfer om van je stoel te vallen: gemiddeld genomen raakt er om de twee schooldagen een Belgische scholier betrokken in een ongeval met een vrachtwagen op weg van of naar school. In 2015 raakten 85 scholieren gewond bij een aanrijding met een vrachtwagen. Twee van hen overleefden het niet.