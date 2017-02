Door: redactie

22/02/17 - 19u01

Assisen Amédeo Troiano is op het assisenproces in Luik schuldig bevonden aan moord en dubbele doodslag. De 34-jarige Troiano is door de jury schuldig bevonden voor de moord op bankdirecteur Benoît Philippens (36) en dubbele doodslag op diens echtgenote Carol Haid (38) en hun neefje Esteban C. (9). De feiten vonden plaats in april 2014 voor de villa van het echtpaar in Wezet, nadat ze net waren teruggekeerd van een restaurantbezoek. De strafmaat wordt morgen bepaald.