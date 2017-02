Weyts wordt onwel in Vlaams Parlement

Door: redactie

video Vlaams Minister Ben Weyts (N-VA) is vanmiddag tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement onwel geworden. Weyts was een vraag van collega Annick De Ridder aan het beantwoorden, toen hij het plots moeilijk kreeg en zei dat hij zich niet goed voelde. De minister moest even gaan zitten en verliet vervolgens, ondersteund door enkele parlementsleden, het halfrond. De zitting werd geschorst.

