Treinverkeer onderbroken tussen Lokeren en Zele door afgerukte bovenleiding

22/02/17 - 13u01 Bron: Belga

Een te hoog geladen vrachtwagen heeft woensdag rond de middag de bovenleiding van de spoorlijn Lokeren-Dendermonde ernstig beschadigd. Het treinverkeer tussen Lokeren en Zele is in beide richtingen onderbroken, zo meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De bovenleiding is over een afstand van 300 meter beschadigd, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Bovendien is minstens één bovenleidingpaal geraakt. Petit verwacht nog de hele dag hinder.



Spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen inleggen. Mogelijk worden treinen omgeleid via Gent of Sint-Niklaas.