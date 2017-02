Twee jaar cel voor vader die dochter kaalschoor na nachtje uit

Door: redactie

Een 49-jarige Gentenaar die zijn tienerdochter had kaalgeschoren nadat ze te lang was uitgegaan, is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan anderhalf jaar met uitstel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank vandaag beslist. De man werd samen met zijn partner beschuldigd van onmenselijke behandeling van het meisje.

De feiten gebeurden in september vorig jaar. Het meisje was te lang uitgegaan en had wat gedronken, waarop de man een tondeuse nam en haar haar afschoor. De stiefmoeder van het meisje zou haar in bedwang gehouden hebben. De man en de vrouw werden beschuldigd van onmenselijke behandeling als straf, met de verzwarende omstandigheid dat het om een minderjarige ging.



De rechtbank tilde zwaar aan de feiten en stelde dat de man in zijn rol als vader compleet ontspoord was. De vader kreeg twee jaar cel, waarvan anderhalf jaar met uitstel. De stiefmoeder van het meisje kreeg drie maanden cel met uitstel. De verdediging kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.