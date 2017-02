Coca-Cola investeert in Anderlecht

Door: redactie

22/02/17 - 11u30 Bron: Belga

Werknemer in de Coca-Colafabriek van Anderlecht. © photo news.

De Amerikaanse frisdrankreus Coca-Cola investeert 1,9 miljoen euro in het innovatiecentrum in Anderlecht. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd.

In de onderzoeksafdeling van de vestiging in Anderlecht worden de meeste dranken van de frisdrankgroep ontwikkeld, met uitzondering van Coca-Cola zelf en zijn varianten. Er is ook een pilootfabriek, voor de kleinschalige productie van nieuwe drankjes. Die fabriek krijgt een nieuwe productielijn, goed voor een investering van 1,9 miljoen euro.



Coca-Cola onderstreept met de investering het belang van haar lokale verankering in België, klinkt het bij het bedrijf.



Het bedrijf ontwikkelde in het innovatiecentrum van Anderlecht onder meer het energiedrankje Nalu en de frisdrank Fïnley.