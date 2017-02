Van Quickenborne wil schoonmaakoperatie in parlement: "Kunnen het met 50 collega's minder doen"

Door: redactie

Kamerlid en Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) pleit voor een grondige schoonmaakoperatie in het parlement. In Knack zegt hij vandaag dat het parlement het met 50 collega's minder kan doen.

Deze week nog dient Van Quickenborne een grondwetsvoorstel in die zin in. Hij wil het aantal Kamerleden van 150 naar 100 brengen. Daarvoor is een tweederde meerderheid vereist.



Dat zal geen probleem vormen, meent de Open Vld'er. "Ik kan me niet inbeelden dat een partij tegen zal zijn", zegt hij aan Knack.



Bovendien kunnen gemeenteraden en schepencolleges gehalveerd worden, meent Van Quickenborne. "Het geld dat men uitspaart, kan gaan naar hogere vergoedingen voor gemeenteraadsleden en schepenen in kleine gemeenten."