Sportschool verbiedt Temptation Island op internaat

Valentijn Dumoulein

22/02/17 - 10u03 Bron: Het Nieuwsblad

© VIJF.

Vanavond zullen zo'n 400.000 Vlamingen zich opnieuw voor de televisie nestelen voor een nieuwe aflevering van Temptation Island? Niet zo in sportschool VILO in het West-Vlaamse Meulebeke. Daar mogen 182 leerlingen het programma niet meer bekijken. Dat bericht Het Nieuwsblad.

De exotische avonturen en mogelijke slippertjes van enkele koppeltjes en een reeks vrijgezellen blijken ook dit jaar voor veel Vlamingen een 'guilty pleasure'. Ook in de het internaat van de sportschool werd het programma druk bekeken, maar daar komt nu een eind aan. "Enkele weken geleden zag ik een groep meisjes naar het programma kijken in de ontspanningsruimte", vertelt beheerder Carlos Devos in Het Nieuwsblad. "Ik vroeg wat hun motivatie was. "Het is leuk om te zien hoe relaties kapotgaan", zeiden ze. Ik vond dat een zodanig negatieve insteek dat ik het niet meer verantwoord vond om het toe te laten."



De beheerder stuurde prompt een e-mail naar de ouders van alle leerlingen om Temptation Island voortaan te verbannen. Volgens hem strookt het programma niet met de waarden van de school. Als de jongeren betrapt worden, neemt de opvoeder hun computer in beslag. De leerlingen zelf zijn niet blij met de maatregel en zeggen dan wel thuis of stiekem op de kamer te kijken. De school zelf beseft dat en wil binnenkort groepsgesprekken met zijn leerlingen organiseren om alles te kaderen.